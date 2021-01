Drulovic lança o clássico. "FC Porto tem uma pequena vantagem"

No FC Porto, Sérgio Conceição não pode contar com Otávio, um jogador muito importante para Drulovic: "É um excelente jogador e na Supertaça fez um grande jogo, que o FC Porto ganhou com todo o mérito. O Otávio é muito importante e esta pandemia não é boa para nenhum clube".

"Porto-Benfica é sempre um grande jogo que é o que esperamos hoje também. É importante para as duas equipas, só é pena que não há público, mas mesmo nestas condições acredito que será um grande jogo. O campeonato português é muito competitivo e o Sporting também está numa boa fase. Vão tentar ser campeões, mas não é fácil porque há uma grande pressão do Porto e Benfica", explica.

"O FC Porto pode ter vantagem porque é uma equipa muito compacta, que trabalha muito e é mais agressiva do que o Benfica neste momento, principalmente no meio campo onde se decide muita coisa. Acho que o Porto leva uma pequena vantagem neste aspeto e também psicologicamente, porque nos últimos anos tem feito grandes resultados contra o Benfica", começa por dizer.

Ljubinko Drulovic, antigo avançado sérvio que alinhou em FC Porto e Benfica, acredita que os dragões levam uma "pequena vantagem" para o jogo desta noite, contra o rival, no Estádio do Dragão.

Para Drulovic, que jogou no FC Porto entre 1993 e 2001 e no Benfica entre 2001 e 2003, o grande problema do Benfica está no meio-campo.

"O Jorge Jesus sabe que tem de vencer, porque é muito importante a nível psicológico, mas parece-me a mim que o Benfica tem problemas no meio-campo, que é o coração da equipa. Não arranjou uma dupla ou tripla ideal, que acho que é o maior problema. Benfica pode procurar no mercado soluções", perspetiva.

Sem campeão anunciado

O Sporting lidera à entrada para a 14ª jornada, mas Drulovic acredita que é muito cedo para dizer quem pode ser campeão e recorda que FC Porto e Benfica perderam títulos recentes com sete pontos de vantagem.

"Há muito campeonato ainda, nos últimos dois anos o Porto e o Benfica tiveram sete pontos de vantagem e não foram campeões. É muito cedo para falar de um grande candidato. O Sporting leva vantagem e está numa boa fase, mas pode apanhar uma fase menos boa. Nunca se sabe, porque é difícil gerir uma época toda em excelente forma", termina.

O FC Porto-Benfica desta noite, no Estádio do Dragão, arranca às 21h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.