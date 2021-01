Mónaco vence Montpellier sem Florentino e Gelson

O Mónaco venceu, esta sexta-feira, em casa do Montpellier, por 3-2, e subiu ao quarto lugar da Ligue 1.

A equipa do principado esteve a vencer por 3-0, com golos de Kevin Volland, aos 24 minutos, e Ben Yedder, aos 35 e 61 minutos, mas o Montpellier conseguiu reduzir e questionar a vitória do Mónaco,m com golos de Wahi e Delort, aos 64 e 69 minutos, respetivamente.

Florentino Luís e Gelson Martins ficaram fora das opções de Nico Kovac, enquanto que o defesa Pedro Mendes foi titular e fez os 90 minutos no Montpellier.

O Mónaco é agora quarto na Ligue 1 com 36 pontos, a quatro do líder Lyon, enquanto que o Montpellier continua em má forma, no oitavo lugar, com 28 pontos.