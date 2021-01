Covid-19. Pochettino testa positivo e adjuntos orientam PSG

O Paris Saint-Germain comunicou, esta sexta-feira, que Mauricio Pochettino testou positivo à Covid-19.

O novo treinador dos campeões franceses foi colocado em isolamento e "submetido ao protocolo sanitário apropriado". Face à ausência de Pochettino, serão os adjuntos, Jesus Perez e Miguel D'Agostino, a orientar o PSG diante do Angers, no sábado, a contar para a ronda 20 da Ligue 1.

Mauricio Pochettino foi anunciado como treinador do PSG a 2 de janeiro, após a demissão do alemão Tomas Tuchel, no Natal. O argentino, de 48 anos, já levou a equipa a duas vitórias e um empate em três jogos.