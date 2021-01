Bruno Fernandes eleito jogador do mês de dezembro e bate recorde na Premier League

Bruno Fernandes foi eleito, esta sexta-feira, jogador do mês de dezembro da Premier League, batendo um recorde da competição.

O médio internacional português torna-se no primeiro jogador de sempre a vencer o prémio quatro vezes num ano, tendo conquistado o galardão em fevereiro, junho, novembro e dezembro.

O jogador do Manchester United marcou três golos e apontou quatro assistências durante o mês de dezembro, números que ultrapassaram Marcus Rashford, do Manchester United, Mohamed Salah, do Liverpool, Anwar El Ghazi e Emiliano Martinez, do Aston Villa, Ben Mee, do Burnley, Tomas Soucek, do West Ham, e John Stones, do Manchester City, os outros nomeados.

Bruno Fernandes, que chegou aos "red devils" há um ano, já venceu o mesmo número de prémios de jogador do mês do que Cristiano Ronaldo.

"Três golos e quatro assistências foi um mês completo para mim. Marcar e assistir para os companheiros é prefeito. Quero conseguir outros troféus e prémios, mas estou muito feliz por fazer história", disse o médio.