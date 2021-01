Tiago Monteiro renova com a Honda no WTCR

O português Tiago Monteiro renovou contrato com a Honda, marca com a qual vai alinhar na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) pela 10.ª temporada consecutiva, anunciou o piloto.

O objetivo passa por lutar pelo título mundial e Tiago Monteiro manifestou-se "muito grato à Honda pela caminhada” que tem vindo a percorrer: “Têm sido anos excecionais, de muita aprendizagem, de momentos muito bons e outros menos bons, mas que todos servem para evoluirmos”

“Voltarmos a estar juntos em mais um ano competitivo, tenho a certeza que será fantástico, até porque mantenho a ambição de conseguir chegar ao título mundial", disse o piloto português, o único luso a subir ao pódio no Mundial de Fórmula 1, em 2005.

O calendário da WTCR tem oito provas, incluindo o regresso ao traçado citadino de Vila Real, em 25 e 27 de julho, prova que no ano passado foi cancelada devido à pandemia de covid-19.

"Temos oito jornadas pela frente e muito trabalho a fazer. Os próximos meses serão intensos, com vários testes agendados. Não podemos descurar o nosso trabalho e muito menos dos nossos adversários, mas espero ter tudo no sítio certo para entrar a ganhar", rematou Monteiro.