Kevin Benavides vence Dakar pela equipa de Ruben Faria

Benavides cumpriu 32 anos no passado sábado, dia de descanso da prova, tendo o segundo lugar de 2018 como melhor resultado até aqui, mas o segundo posto na última especial, a 2.17 minutos de Brabec, foi suficiente para festejar a vitória.

O argentino Kevin Benavides (Honda) venceu a edição de 2021 do rali Dakar, em motos, dando a vitória à equipa dirigida pelo português Ruben Faria pelo segundo ano consecutivo.

Joaquim Rodrigues Jr é o melhor português

Joaquim Rodrigues Jr (Hero) foi o melhor português em prova, ao terminar o Dakar no 11.º posto. O piloto da Hero subiu um lugar na geral, na última etapa, depois de no dia anterior ter visto hipotecada a possibilidade de ficar no "top-10", que estava ao seu alcance, devido a uma penalização.

No último dia de Dakar, Joaquim Rodrigues foi nono, a 12.18 minutos do vencedor do dia, Ricky Brabec.

Rui Gonçalves (Sherco) foi o segundo melhor, entre os pilotos portugueses, ao fechar a sua participação no 19.º lugar da geral.