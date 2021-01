André Villas-Boas apoia equipa no Rali de Monte-Carlo com objetivo humanitário

O treinador português André Villas-Boas vai voltar aos ralis de uma forma diferente, desta vez numa parceria solidária com objetivos humanitários.

Depois de ter participado no Dakar e no rali de Marrocos, Villas-Boas firmou uma parceria com a "Ace Africa", uma organização não governamental que trabalha no Quénia e na Tanzânia com o objetivo de facilitar o acesso à saúde, educação e desenvolvimento económico, que entrará no próximo Rali de Monte Carlo.

O atual técnico do Marselha vai apoiar a equipa "Race for Good", que correrá na categoria WRC2 com o Citroën C3 Rally 2. O francês Eric Camilli, piloto de 33 anos da Citroen, vai estar ao volante ao lado de François-Xavier Buresi.