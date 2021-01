Mais tempo em casa, mais despesa em comunicações. Saiba que opções tem

Agora que o país volta a estar em confinamento e o teletrabalho se tornou obrigatório, a aumenta a dependência das telecomunicações e multiplicam-se os problemas, sejam eles de ordem técnica ou financeira, porque alguns consumidores perderam rendimentos. Quem não consegue pagar a conta, por exemplo, da internet ou do telefone, por causa da pandemia, pode ser penalizado? Depende. Nos casos em que o consumidor ficou desempregado ou o agregado familiar teve uma quebra no rendimento igual ou superior a 20% (em comparação com o mês anterior) pode pedir o cancelamento – ou a suspensão temporária – dos contratos de comunicações eletrónicas, sem penalizações. Ou seja, sem ter de compensar o operador. Mesmo que ainda esteja no período de fidelização. Estas opções também são válidas no caso de a pessoa ter Covid-19. E quem tem quebras no rendimento de menos de 20%? Nesse caso, não há alternativa: se a pessoa quer manter os serviços de comunicações tem de pagar, mas pode negociar um plano de pagamentos com a operadora.

Não se pode, por exemplo, reduzir o contrato para um mais barato? Não, essa possibilidade não está prevista. Para ter um serviço mais simples e barato, de telefone ou internet, o consumidor terá sempre de negociar com a operadora. Não foram criados tarifários adequados à situação de pandemia. E quanto ao serviço propriamente dito. Se a ligação à internet for insuficiente para permitir o teletrabalho? Nesse caso, a única solução é dar conta da situação ao operador do serviço. Se o problema não for resolvido, deve apresentar queixa – o que pode fazer no Livro de Reclamações online. A Deco explica como deve proceder. O prazo máximo de resposta às reclamações é de 15 dias úteis.