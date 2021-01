​Colombo, NorteShopping e mais 19 centros comerciais Sonae continuam de portas abertas

Veja também:

Os centros comerciais geridos pela Sonae Sierra vão continuar de portas abertas, mantendo em funcionamento as lojas e serviços que podem estar ativos, de acordo com as regras estabelecidas para o novo estado de emergência.



“Os centros comerciais geridos pela Sonae Sierra vão permanecer em funcionamento, em horário normal, para permitir à população o acesso aos serviços considerados essenciais pelo Governo, bem como para que os lojistas cuja atividade está autorizada possam continuar a operar”, lê-se no comunicado.

A mesma nota informa que são os seguintes os centros comerciais que vão permanecer em funcionamento: Cascaishopping, Centro Colombo, Centro Vasco da Gama, Norteshopping, ArrábidaShopping, Estação Viana Shopping, Gaiashopping, Guimarãeshopping, Maiashopping, MadeiraShopping, Parque Atlântico, Serra Shopping, ViacatarinaShopping, AlbufeiraShopping, Albufeira Retail Park, AlgarveShopping, Centro Comercial Continente de Portimão, Coimbra Retail Park, Coimbrashopping, LeiriaShopping e Nova Arcada.

A empresa garante que realizaram “um investimento significativo em segurança” e implementaram “apertadas medidas de vigilância e limpeza, que asseguram o cumprimento das normas e boas práticas determinadas pela Direção-Geral da Saúde”.