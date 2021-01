A pandemia não afetou a economia das regiões por igual. Madeira e Algarve são as mais prejudicadas

Veja também:

Os dados são referentes aos primeiros oito meses da pandemia da Covid-19. A região do Algarve, seguida da Madeira, são as que mais foram afetadas em termos de faturação pelas mudanças que o novo coronavírus trouxe. Os dados foram recolhidos pelo INE, com base na informação recolhida pela Autoridade Tributária (AT) através do e-fatura.

Entre março e novembro de 2020, verificou-se em Portugal uma redução homóloga de 14,8% no valor da faturação . Neste período, destacam-se em relação à média nacional, o Algarve (-29,1%), a Madeira (-21,9%). Acima dessa mesma média está também a Área Metropolitana de Lisboa (-18,4%).

Nas regiões com maior contração homóloga do valor de faturação, a hotelaria foi a atividade que mais contribuiu para a quebra, representando mais de 25% dessa diminuição.



Em sentido contrário, as regiões mais resilientes foram a das sub-regiões Tâmega e Sousa e Área Metropolitana do Porto. Estas que até foram as zonas do país em que o número de casos confirmados por 100 mil habitantes no período em análise foi superior ao valor do país,

No pólo oposto, Algarve, Região Autónoma da Madeira e Alentejo Litoral apresentaram um número de casos confirmados abaixo da média do país e uma contração do valor faturado relativamente mais acentuada