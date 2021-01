Rúben Amorim responde à Associação de Treinadores. "O Miguel Oliveira não tem carta e safa-se muito bem"

Rúben Amorim respondeu, esta quinta-feira, ao presidente da Associação Nacional de Treinadores (ANTF), que defendeu que o facto de ainda estar a tirar o curso de treinador de nível IV devia impedi-lo de exercer as funções de treinador principal do Sporting.

"Quem anda a tirar a carta de condução não está apto para conduzir", afirmou José Pereira, em declarações a Bola Branca. Em conferência de imprensa, Rúben Amorim respondeu com MotoGP: "O Miguel Oliveira não tem carta e safa-se muito bem na vida."

O presidente da ANTF discorda da norma, já aprovada há algum tempo pela Liga de Clubes, que prevê que, estando Rúben Amorim inscrito como formando de "grau IV - UEFA Pro", pode, durante seis meses, figurar na ficha de jogo como treinador principal do Sporting. Em termos práticos, Amorim poderá agora dar indicações à sua equipa e estar de pé na área técnica, função que cabia antes a Emanuel Ferro. No final do jogo, Amorim poderá agora também prestar declarações à operadora que detém os direitos televisivos.