Clássico não tira nem adiciona pressão ao Sporting frente ao Rio Ave

Rúben Amorim não pensa no jogo entre FC Porto e Benfica, nem quer que os jogadores do Sporting pensem no que quer que seja além do jogo com o Rio Ave, a contar para a 14.ª jornada da I Liga. O clássico não coloca mais pressão nem dá maior conforto.

"O conforto é sempre o mesmo, o desafio é sempre o mesmo. Queremos ganhar, mas sabemos que faltam muitas jornadas. Levamos muito isto jogo a jogo. Não pensamos se temos vantagem, se é de um ou quatro pontos, não trabalhamos assim. Os jogadores só têm de se preocupar em ganhar ao Rio Ave. Não precisam de pensar em mais nada, porque não é problema deles", vincou o técnico, esta quinta-feira, em conferência de imprensa.

Ainda assim, Amorim assumiu que o Sporting terá de "defender a posição" frente ao Rio Ave, de forma a capitalizar com o clássico.

"Ganhando, ficamos mais duas semanas com quatro pontos de avanço. Ficando com quatro pontos de avanço, vamos para a Taça da Liga com maior conforto. Espero um jogo muito difícil, mas temos muito a ganhar. Temos de ser muito competitivos e ir atrás do resultado", afirmou o treinador do Sporting.