Relatório fala em 340 milhões cristãos perseguidos no mundo. Covid-19 agrava discriminações

Segundo o documento, “há mais de 340 milhões de cristãos no mundo, cerca de um em cada oito sofrem um alto nível de perseguição e discriminação, um fenómeno que para 309 milhões desses fiéis se torna até extremo, em 50 países”.

O número de fiéis mortos pela fé, assim como as restrições à liberdade religiosa, aumentaram no último ano. A denúncia consta do relatório anual da organização não governamental (ONG) “Open Doors”, apresentado na última quarta-feira, em Roma.

Aumentam as mortes de cristãos

“A perseguição anti-cristã está a crescer em termos absolutos”, indica o relatório, estimando-se que, no “último ano, o número de cristãos mortos tenha sido de 4.761”, o que dá uma média de 13 por dia, significando um aumento de 60%.

Entre os 10 países com maior número de cristãos mortos, encontram-se a Nigéria e outros países da África Subsaariana.

De acordo com o relatório da “Open Doors”, os cristãos presos sem processo e encarcerados são 4.277, uma média de 11 por cada dia, e os cristãos sequestrados 1.710, uma média de quatro por dia.

Por outro lado, regista-se “uma diminuição no número de encerramentos, ataques e destruição de Igrejas e edifícios relacionados, como escolas e hospitais, para um total de 4.488 casos, em comparação com 9.488 no ano anterior”.

Perseguições acontecem em 12 países

Segundo o relatório, atualmente são 12 os países que revelam perseguições que podem ser definidas como extremas.

Em primeiro lugar, desde 2002, está a Coreia do Norte, segue-se o Afeganistão, a Somália, a Líbia e o Paquistão, onde a perseguição se manifesta na “violência anti-cristã, mas também na discriminação nas diversas áreas da vida quotidiana dos cristãos, em represália à lei anti-blasfémia”.

“Neste quadro complexo, condicionado por perseguições de diferentes origens - política, ideológica, étnica, religiosa, nacionalista, a pandemia tem evidenciado e agravado as vulnerabilidades sociais, económicas e étnicas de milhões de cristãos no mundo”, pode ler-se no relatório da ONG, que destaca o caso da India, “onde mais de 100.000 cristãos receberam ajuda de parceiros da Open Doors/Portas Abertas e 80% afirmaram terem sido afastados dos centros de distribuição de ajuda".

De acordo com o diretor da ONG Open Doors, Cristian Nani, citado no site do Vatican News, “muitos cristãos, em muitos países, são considerados os últimos da fila”.

Já em relação às principais causas das perseguições, Cristian Nani aponta: a islâmica, o nacionalismo religioso, o antagonismo étnico, a opressão tribal, o protecionismo, a opressão comunista e pós-comunista, a intolerância secular que se espalha em países tecnicamente mais livres, como os ocidentais, a paranoia ditatorial e, por fim, o crime organizado em países como Colômbia ou México.