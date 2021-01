Évora: 19 religiosos com Covid em instituições da Arquidiocese

Veja também:

O surto de Covid-19 no Mosteiro da Imaculada Conceição, em Campo Maior, conhecido no último domingo, “infetou 14 das 17 monjas concecionistas”, sendo que uma delas “não está atualmente no Mosteiro porque se encontra em formação em Madrid”.



A informação foi prestada esta quarta-feira pelo Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora, numa nota enviada à Renascença.

“Das 14 infetadas, apenas uma das monjas apresenta sintomas, como febre e dores no corpo, e as restantes têm sintomas ligeiros ou estão assintomáticas”, esclarece a mesma nota.

O documento dá ainda conta que os párocos de Campo Maior e capelães do Mosteiro, o cónego Francisco Bento e o padre Paulo Fonseca, que habitualmente celebram eucaristia para a comunidade religiosa, e que aguardavam em isolamento, testaram negativo para a Covid-19.