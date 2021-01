Bento XVI e Francisco vacinados contra a Covid-19

Veja também:

Tanto Bento XVI como o atual Papa, Francisco, já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid.

A informação foi confirmada esta quinta-feira pela Sala de Imprensa da Santa Sé, numa nota com apenas uma linha.

Sabia-se que a vacinação dos papas, tanto o atual como o emérito, estava iminente pois o Vaticano já tinha divulgado que tinha um plano em curso, que começaria em meados de janeiro.

Ambos pertencem a grupos de risco. Bento XVI tem 93 anos e está num estado frágil. Já o Papa Francisco tem 84 anos e tem um historial de problemas pulmonares.

Dentro de algumas semanas os dois papas terão de tomar a segunda dose da vacina.

O Vaticano tem lidado relativamente bem com a pandemia e embora tenha havido alguns casos, tanto Francisco como Bento XVI têm conseguido evitar expor-se ao vírus. No resto de Itália a situação é bem diferente, com o país em geral a ser um dos mais duramente atingidos em toda a Europa.