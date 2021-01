Otávio testa positivo à Covid-19 e falha FC Porto-Benfica

Otávio testou positivo à Covid-19, esta quinta-feira, e não vai poder participar na receção do FC Porto ao Benfica, segundo "O Jogo".

O médio brasileiro testou inconclusivo na quarta-feira, conforme a Renascença avançou em primeira mão. O segundo teste deu positivo, o que significa que Otávio falhará o clássico de sexta-feira, no Estádio do Dragão, a contar para a 14.ª jornada do campeonato.

Otávio terá de ficar em isolamento por dez dias, pelo que também desfalcará o Porto nas meias-finais da Taça da Liga, com o Sporting.

Ainda esta semana, também Wilson Manafá, Fábio Vieira e Carraça testaram positivo ao novo coronavírus. Sérgio Conceição não poderá contar com os três jogadores para o clássico com o Benfica.

Otávio, de 25 anos, é um dos jogadores mais importantes do FC Porto, esta época. Leva três golos e oito assistências em 20 jogos.

Esta temporada, também Pepe testou inconclusivo. No entanto, ao segundo exame, o central português deu resultado negativo.

O clássico FC Porto-Benfica está marcado para sexta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. Encontro que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.