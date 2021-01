Ventura evoca legado Sócrates. “Castelo Branco pode bem ser o símbolo do que não deve ser a política em Portugal”

Em Castelo Branco, André Ventura aproveitou também para evocar o nome do ex-primeiro-ministro José Sócrates, “um nome muito caro” ao município “por razões negativas”. “Onde é que estavam estes manifestantes quando José Sócrates destruía o país e se ria aqui em Castelo Branco e recebia a chave da cidade na Covilhã”, atirou.

O discurso de André Ventura aconteceu nas docas secas de Castelo Branco, bem no centro da cidade, e durou menos de meia-hora. Em vésperas de confinamento geral, apenas cerca de três dezenas de apoiantes e curiosos estiveram presentes.

António Amado foi um deles e explicou à Renascença o porquê: “Os partidos [no poder] têm sido sempre os mesmos, vão renovando com gente jovem, sempre a mesma linha de governar, sempre tudo igual. Acho que não comungo dessa ideia. Tem que haver uma mudança em Portugal, não pode ser sempre os mesmos partidos a governar. Porque as ideias são sempre as mesmas, é só passar dos avós para os filhos, dos filhos para os netos.”

O homem na casa dos 60 anos, “um português de bem”, na tipologia criada do líder Chega, defende que existem tantos casos de corrupção em Portugal hoje em dia, que “é pior do que no tempo do Salazar”. Já Ventura, o candidato presidencial, “é realmente aquilo que ninguém neste país foi capaz de dizer”.

Afinal, eram estudantes