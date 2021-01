Marisa Matias quer confinamento "digno". Decretar restrições sem anunciar apoios "é inaceitável"

Há 46 anos que a Associação das Atividades Sociais do Bairro 2 de maio, na Ajuda, em Lisboa apoia famílias inteiras com refeições, assistência em casa, creche e pré-escolar. São entregues por dia kits com pão, leite, fruta e refeição completa a duzentas pessoas num total de 54 agregados familiares só na zona da Ajuda.



Entra-se pela associação adentro, onde só trabalham mulheres - ao todo são 25 que estão distribuídas por dois edifícios em moradas diferentes - e ali estão duas funcionárias a embalar carcaças, quatro em cada saco de plástico. Hão de ser distribuídas mais tarde no tal kit diário.

Mais para dentro ainda deste edifício térreo está a cozinha onde se confecionam as refeições, há um cheiro intenso a carne guisada e onde Marisa Matias troca dois dedos de conversa com as quatro funcionárias que ali estão a trabalhar.

A candidata presidencial apoiada pelo Bloco de Esquerda não se demora muito, percebe que conversar só atrapalha a preparação das refeições e é já fora das instalações que ouve Daniela Freitas, uma das diretoras técnicas desta associação, explicar que ali "sempre se fez um trabalho social com valências de creche, pré-escolar, centro de dia, apoio domiciliário e centro de convívio".

Daniela explica ainda que apoiam 90 crianças e 95 idosos e que desde o primeiro confinamento foi duplicada a capacidade do apoio domiciliário, de 20 a associação passou para 50 utentes "só em apoio domiciliário".

Se no primeiro confinamento esta Instituição de Solidariedade Social se manteve aberta e em pleno funcionamento, a promessa agora é de "manter tudo igual", pela razão simples de que "as pessoas precisam".

A diretora técnica da associação desabafa que "custa muito dizer que não, que não podemos" e, neste momento, ainda na sequência do primeiro confinamento, só têm "presencialmente as valências das crianças, os idosos estão todos com apoio em casa". E assim irá continuar, garante.