Costa anuncia testes rápidos para decidir sobre eventuais encerramentos de escolas

O primeiro-ministro António Costa admite usar testes rápidos para determinar eventuais encerramentos de escolas. O anúncio foi feito na entrevista que Costa deu esta quinta-feira à noite à TVI.

Costa referiu que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação estão a definir critérios de prioridade para a utilização de testes antgeneo de forma a poder fazer "isolamentos precoces" e "tentar quebrar cadeias de transmissão".

Costa defendeu ainda a opção de manter os estabelecimentos de ensino considerando que não seria possível "destruir uma geração e afetar dois anos letivos".

Nesta entrevista, Costa considerou hque se fez tudo o que estava ao alcance para evitar agora um novo confinamento geral, admitindo que as medidas menos restritivas no período de Natal motivaram também comportamentos menos restritivos.

"Acho que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, coletivamente o país, para evitarmos esta situação", declarou o líder do executivo, numa alusão ao crescimento de casos diários de novas infeções com o novo coronavírus e de óbitos por Covid-19 em Portugal, sobretudo na presente semana.

António Costa defendeu que o país foi resistindo "à segunda onda" da Covid-19 e admitiu que as medidas menos restritivas aplicadas no período de Natal estão entre os fatores que causaram a expansão da epidemia.

"O facto de termos medidas mais restritivas no Natal levou também as pessoas a terem comportamentos menos restritivos", disse.

Nesta entrevista, António Costa referiu que os serviços de saúde já estiveram "várias vezes à beira da rutura", mas que os problemas foram sempre ultrapassados e garantiu que "não há bloqueios ideológicos nem má-vontade" no recurso a serviços privados de saúde.

O Chefe do Governo referiu, por exemplo, que o grupo CUF "disponibilizou 20 camas de imediato na zona de Lisboa" e mais 40 nas próximas semanas para ajudar o Serviço Nacional de Saúde e que no Norte e no Centro "os acordos têm funcionado muito bem".

Costa terminou com um apelo dirigido a todos os portugueses: "Fiquem em casa".