Portugal em confinamento. Veja as 52 exceções para poder sair de casa

O primeiro-ministro, António Costa, pediu várias vezes durante a conferência de imprensa de ontem, quarta-feira, na qual apresentou as regras para o confinamento das próximas duas semanas, em que príncipio geral é o de dever de recolhimento, que "por uma vez não nos centremos nas exceções".

No entanto, em comparação com o anterior período em que os portugueses foram obrigados a ficar em casa, entre março e maio do ano passado, há agora mais situações em que podem abandonar a residência e mais serviços abertos.

Estas medidas serão revisats de 15 em 15 dias, prometendo o

Veja a lista completa desses 52 serviços:

1- Mercearias, minimercados, supermercados, hipermercados;

2- Frutarias, talhos, peixarias, padarias;

3- Feiras e mercados;

4- Produção e distribuição agroalimentar;

5- Lotas;

6- Restauração e bebidas para efeitos de entrega ao domicílio, diretamente ou através de intermediário, bem como para disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta do estabelecimento ou ao postigo ( take-away);