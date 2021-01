O que muda nos transportes com o confinamento. Carris e CP anunciam alterações

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Guias e explicadores: as suas dúvidas esclarecidas

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números A CP vai manter a 100% a sua oferta de comboios urbanos, regionais e inter-regionais, com alterações nos Alfa Pendular, na sequência do novo período de confinamento e atendendo às suas especificidades, foi hoje anunciado. Numa resposta à Lusa, fonte da Comboios de Portugal, avançou que nos, comboios Intercidades, irá manter-se a oferta em vigor durante os dias da semana, sendo que vão existir algumas alterações nos dias de fim de semana. Já os comboios Alfa Pendular vão ter alterações na sua oferta diária, sendo que os detalhes das alterações vão ser brevemente divulgados nos canais de comunicação da CP, nomeadamente, no site oficial. De acordo com fonte da CP, este novo plano de oferta entra em vigor às 00:00 do próximo sábado e deverá manter-se durante o próximo mês, podendo, “em função de alterações significativas às atuais regras de confinamento, ser reavaliado”. O comboio Celta manterá a atual oferta, ou seja, uma circulação diária por sentido, enquanto nos comboios de Longo Curso, estão suspensas algumas circulações de comboios Alfa Pendular. Atualmente, e desde o mês de maio de 2020, a CP está a realizar a sua oferta de comboios a 100% por cento nos serviços Urbanos, Regionais e Inter-regionais, especificou a fonte. Segundo a CP, no âmbito do Plano de Contingência COVID, a empresa mantém todas as ações de higienização e desinfeção dos seus comboios e instalações. “Entre os dias 17 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 foram desinfetados 221.941 veículos ferroviários (entre automotoras, carruagens e locomotivas), numa media diária superior a 765 veículos/dia”, esclareceu.

Carris corta carreiras Já a Carris vai alterar, a partir de sábado, o seu serviço com um corte de 14% face ao atual, e funcionar em horário de verão durante a semana, anunciou esta quinta-feira a empresa. “As alterações traduzem-se num corte de 14%, face ao serviço atual, ficando a operar com 89% do serviço oferecido no período homólogo. Estes ajustes, que entram em vigor a partir de sábado, serão monitorizados diariamente e alvo de alterações caso se verifique essa necessidade”, pode ler-se numa resposta da empresa à Lusa. A partir de segunda-feira, nos dias úteis passam a funcionar os horários de “Dia Útil de Verão” (DUV) na Carris, com alterações nas carreiras 706, 711, 758 e 781 que funcionarão com horário de “Dia de Férias Escolares” (DUF). Segundo a empresa, vão ter suspensão integral de funcionamento as carreiras de bairro (com exceção das carreiras 26B, 29B, 34B, 37B, 40B e 41B), a carreira 24E, os ascensores (Bica, Glória e Lavra) e o Elevador de Santa Justa. Já a partir do próximo fim de semana e nos seguintes, a Carris irá manter os horários atualmente praticados aos sábados e domingos/feriados, com a suspensão integral de funcionamento das carreiras de bairro (exceto a carreira 40B). Será igualmente suspenso integralmente o funcionamento das carreiras 716, 720, 732 e 797, a carreira 24E, os ascensores e o Elevador de Santa Justa, tal como acontece nos dias úteis.