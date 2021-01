“O aumento da mortalidade tem a ver com dificuldades de tratamento”

Veja também:

Mesmo com o confinamento decidido pelo governo, a pressão sobre os cuidados intensivos não deve diminuir antes do fim de fevereiro. Essa é a previsão de João gouveia, presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, assume que já há falta de profissionais e é preciso mudar formas de trabalho.

O avanço da pandemia pode levar a uma necessidade de camas de cuidados intensivos na ordem das 700. Isso é possível de comportar?

É comportável com muitos ajustes e muitos sacrifícios e muita mudança de estrutura. Temos 1100, 1200 camas de medicina intensiva que têm que dar resposta a Covid e a não-Covid. Todos os dias estamos numa tentativa de expansão máxima ou supra-máxima nos diferentes hospitais. Temos 672 camas para Covid e esse número de 700 obriga a que parte da resposta não-Covid seja mais sacrificada e que haja ainda uma maior expansão da medicina intensiva.

Haverá doentes não-Covid que não terão lugar nos cuidados intensivos?

Não podemos escolher um doente por ele ser Covid ou não-Covid. Temos doentes que têm doenças e que necessitam da medicina intensiva se estiverem em risco de falência de órgão com capacidade de recuperação. Neste caso da Covid, temos um problema que é ser uma doença de transmissão muito fácil e obriga-nos a ter estes doentes separados dos outros. É necessário fazer isolamentos por quartos, ter grupos de doentes e é mais complicado em termos de equilíbrio entre assistência a doentes Covid e não-Covid. Se tivermos 700 doentes Covid em medicina intensiva a nossa capacidade de ter doentes não-Covid vai ser menor. Mas com o lockdown o que assistimos em março foi a uma redução franca da procura por outros doentes — tem uma parte má, mas há uma parte que é lógica, pois há menos circulação, menos acidentes, menos traumas, menos necessidade de medicina intensiva.

O confinamento pode ajudar a reduzir a pressão nos cuidados intensivos. Mas quanto tempo demorará até se sentir esse efeito?

As perspetivas dadas por Manuel Carmo Gomes [epidemiologista], na reunião do Infarmed, eram que mesmo em fevereiro não conseguiríamos ter níveis pandémicos que nos dessem algum descanso. Estamos com um recorde de casos e com R superior a 1. Vamos ter que reduzir a capacidade de transmissão e reduzir os números, só depois disso é que podemos começar a ficar um bocadinho mais descansados. Em termos de cuidados intensivos, temos outro problema: estes doentes aparecem-nos sete a 10 dias após o diagnóstico e ficam mais tempo na medicina intensiva do que um doente normal. Portanto, vamos ter ainda mais doentes do que temos agora e vamos ter dificuldade em escoá-los posteriormente. Antes de fins de Fevereiro não teremos alívio da pressão na medicina intensiva.

Não estava a haver uma melhoria da duração dos internamentos em cuidados intensivos em relação a março e abril?

Existiu em determinada altura e, neste momento, vai deixar de existir. Aprendemos a manejar melhor estes doentes da primeira para a segunda vaga, tivemos um medicamento que podia alterar a história natural da doença, a dexametasona, e conseguimos perceber que havia doentes que conseguíamos tratar sem a necessidade de ventilação mecânica invasiva. Com este número tão grande de doentes, acabam por ficar na medicina intensiva apenas os mais graves, aqueles que não responderam tão positivamente à dexametasona ou precisam de ventilação mecânica e que estarão mais tempo internados. Neste momento, também temos um aumento da mortalidade, o que tem a ver, entre outras coisas, com as dificuldades de tratamento. Temos muitos doentes, mais graves e dificilmente conseguimos acomodá-los nas melhores condições.

E tem a ver com diferenças de perfil dos internados?

Provavelmente, ainda não temos os dados suficientes. Temos doentes mais jovens e outra vez a obesidade a aparecer como o fator de risco mais preponderante.