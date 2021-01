Novo máximo. Portugal regista 10.698 novos casos de Covid-19 e 148 mortes

Veja também:

Portugal regista, esta quinta-feira, um novo máximo de casos diários. Nas últimas 24 horas foram confirmados 10.698 casos de infeção pelo novo coronavírus e 148 mortes, devido à Covid-19. Recuperam da doença 5.063 pessoas.



O boletim diário da Direção Geral da Saúde revela que Lisboa e Vale do Tejo permance a região com maior aumento de infeções (4.071), seguida do Norte (3.461) e Centro (2.128) do país.

O número de internados com o novo coronavírus em unidades de cuidados intensivo (UCI) superou, pela primeira vez, os 600 internamentos. Há agora 611 pessoas internadas em UCI e 3.757 em enfermaria.