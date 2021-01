Mutação da variante da África do Sul pode ter impacto na eficácia da vacina

Veja também:

A nova variante do SARS-CoV-2, inicialmente detetada na África do Sul, está a preocupar as autoridades de saúde internacionais, numa altura em que o aumento de casos de infeção pelo novo coronavírus disparou, por todo o mundo. Com uma transmissibilidade superior à apresentada pela estirpe originalmente identificada no sul de Inglaterra, os especialistas tentam agora perceber que efeitos terão as mutações desta nova variante na eficácia da vacina contra a Covid-19.

“Partilho a preocupação, porque esta nova variante da África do Sul apresenta mutações na proteína spike, que é essencial para a interação com o receptor celular, e isso pode tornar a vacina um bocadinho menos eficaz, no que diz respeito aos anticorpos que ela gera”, adianta Pedro Simas. “Essas pequenas variações, que afetam de alguma forma a eficácia dos anticorpos, podem ter um efeito, no sentido de a pessoa estar menos protegida contra a infeção mais ligeira da nasofaringe. Isso é possível que aconteça”, acrescenta.

Em entrevista à Renascença, o virologista do Instituto Molecular da Universidade de Lisboa explica que, apesar desse impacto, “o efeito não será dramático”.

A eficácia das vacinas tem sido medida pela presença de anticorpos neutralizantes do vírus, que impedem a sua entrada nas células. Mas há outra parte do sistema imunológico que é “extremamente importante” no combate às infeções virais - a imunidade celular. “São estas células especiais que eliminam as células infetadas e resolvem a infeção”, esclarece o especialista. Ora, a imunidade celular é muito robusta, neste tipo de mutações, e consegue resistir, protegendo o organismo contra a doença severa.