Ministra do Trabalho testa positivo à Covid-19

A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social está infectada com Covid-19 e apresenta sintomas ligeiros. Ana Mendes Godinho encontra-se em isolamento em casa.

Uma nota do Governo enviada à redação revela que testou positivo ao novo coronavírus.

“Encontra-se em confinamento domiciliário, sendo substituída pelo secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional. Estando já em isolamento desde a passada segunda-feira, participou ontem no Conselho de Ministros por videoconferência”, pode ler-se.

Como esteve em contacto com o ministro do Ambiente e da Ação Climática e o ministro do Mar, estes dois governantes estão em isolamento profilático.

Segundo a mesma nota, os ministros estão a trabalhar à distância, inclusive, participaram por videoconferência na reunião do Conselho de Ministro de quarta-feira.

Os testes à Covid-19, entretanto realizados, deram negativo.