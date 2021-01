Maia. Três crianças entre os quatro feridos em acidente com autocarro

Uma colisão entre um ligeiro e um autocarro de transporte coletivo, ocorrido em Milheirós, concelho da Maia, provocou ferimentos ligeiros em três crianças e num adulto.

À Renascença, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto revelou que os feridos foram transportados para os hospitais de São João (Pediatria), no Porto, e Pedro Hispano, em Matosinhos, mas apenas por precaução.

O acidente ocorreu na Rua General Humberto Delgado, em Milheirós.

No local estiveram 11 operacionais, apoiados por cinco viaturas, de acordo com informação na página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.