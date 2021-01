INEM relata "elevada afluência às urgências" quando idoso morreu em Torres Vedras

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) referiu ter havido uma “elevada afluência às urgências” dos hospitais da região na altura em que o idoso que morreu em Torres Vedras após horas de espera pela admissão hospitalar aguardava numa ambulância.

"A elevada afluência aos serviços de urgência hospitalares verificava-se em todos os hospitais, nomeadamente nos outros hospitais da região, tendo o Centro de Orientação de Doentes Urgentes [CODU] transmitido esta mesma informação aos bombeiros", esclareceu o instituto (INEM) em resposta à agência Lusa.

Questionado sobre o caso e sobre eventuais medidas para reforçar a resposta nas urgências hospitalares, o Ministério da Saúde recusou prestar declarações, alegando existir um processo de averiguações no Centro Hospitalar do Oeste (CHO) e reencaminhando outros esclarecimentos para a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

Por sua vez, a ARSLVT "não quis tecer comentários", remetendo os esclarecimentos para o CHO.

De acordo com o INEM, o pedido de socorro à vítima, de 87 anos, foi recebido às 9h16 de terça-feira pelo CODU, que, após a avaliação dos "sinais e sintomas transmitidos" por telefone, mobilizou para o local uma ambulância dos bombeiros de Mafra.

Já após a assistência ao doente no local, no concelho de Mafra, e a avaliação do seu estado de saúde, foi decidido encaminhá-lo na ambulância para a unidade de Torres Vedras do CHO.

O doente foi "admitido já em paragem cardiorrespiratória", na urgência covid-19, pelas 12h20, "hora do último contacto" entre o CODU e a tripulação da ambulância da corporação de Mafra.

Os Bombeiros Voluntários de Mafra recusaram prestar esclarecimentos sobre o caso à Lusa.

O concelho de Mafra, no distrito de Lisboa, dista cerca de meia hora do hospital de Torres Vedras, no mesmo distrito.