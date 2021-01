“Impõe-se uma travagem às quatro rodas”, diz ex-ministro da Saúde

No início da semana, em declarações à Renascença , o antigo governante defendia que um confinamento como o que vivemos em março, não chegaria. “Não temos margem para não acertarmos no sucesso deste confinamento.”

O antigo ministro da Saúde questiona, por exemplo, a decisão de manter abertas as escolas acima do terceiro ciclo.

As novas medidas tomadas pelo Conselho de Ministros para controlar a pandemia de Covid-19, entre as quais o dever de recolhimento domiciliário, entram em vigor às 00h00 de sexta-feira.

Segundo o chefe do executivo, as exceções que já existiram em março e abril manter-se-ão, mas deixou em apelo: “por uma vez, não percamos muito tempo a olhar para as exceções e que concentremo-nos no que é mesmo essencial, o recolhimento domiciliário para que cada um se proteja e, protegendo-se, proteja também a saúde dos outros”.

“As regras que repomos são essencialmente as mesmas que vigoraram entre março e abril, com uma exceção que se prende com o calendário democrático das eleições presidenciais do próximo dia 24 de janeiro e com a necessidade de não voltarmos a sacrificar a atual geração de estudantes e por isso iremos manter em pleno funcionamento todos os estabelecimentos educativos”, adiantou.

Portugal tem assistido a um pico do número de novos casos de Covid-19, registando há vários dias seguidos mais de uma centena de mortes por dia. Só na quarta-feira morreram 155 pessoas e foram contabilizados mais de sete mil novos casos.