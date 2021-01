Pandemia já matou quase 1,98 milhões pessoas no mundo

Veja também:

A Covid-19 já matou pelo menos 1.979.596 pessoas no mundo desde o início da pandemia, em dezembro de 2019, segundo o levantamento realizado esta quinta-feira pela agência de notícias AFP de fontes oficiais.

Mais de 92.321.290 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia, sendo que pelo menos 56.637.400 pessoas já foram consideradas curadas.

Os números baseiam-se nos levantamentos comunicados diariamente pelas autoridades de saúde de cada país e não têm em consideração as revisões efetuadas posteriormente por organismos de estatística, como na Rússia, Espanha e Reino Unido.

Na quarta-feira, 16.024 novos óbitos e 725.790 novos casos foram registados em todo o mundo.

Os países que registaram o maior número de novas mortes em seus levantamentos mais recentes são os Estados Unidos com 3.912 novas mortes, Reino Unido (1.564) e Brasil (1.274).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 384.784 mortes para 23.077.435 casos, segundo o levantamento realizado pela Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 205.964 mortes e 8.256.536 casos, a Índia com 151.727 óbitos (10.512.093 casos), o México com 136.917 mortes (1.571.901 casos) e o Reino Unido com 84.767 óbitos (3.211.576 casos).