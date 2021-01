Navalny alvo de mandado de captura na Rússia

O dirigente da oposição russa Alexei Navalny pode ser preso quando regressar à Rússia, no domingo, dado ter sido emitido um mandado de busca e captura pelas autoridades de Moscovo, indica o jornal oficial “Rossiskaya Gazeta” nesta quinta-feira.

De acordo com a notícia, o mandado foi emitido no passado dia 29 de dezembro pelos Serviços Penitenciários Federais (SPF) da Rússia por "reiterada falta de cumprimento" na apresentação às autoridades na condição de condenado com pena suspensa.

"A ordem federal de busca e captura implica que a pessoa deve ser detida imediatamente uma vez que seja estabelecido o paradeiro", refere o órgão de comunicação social da Federação Russa.

Navalny que acusou o presidente Vladimir Putin de ter ordenado o envenenamento de que foi vítima em agosto de 2020, tinha sido condenado em 2014 no âmbito de um processo de desfalque tendo sido condenado a três anos e meio de cadeia, com pena suspensa, mas submetido a um esquema de apresentações periódicas que expirou no passado dia 30 de dezembro.