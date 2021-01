Presidente do COP entende que novas restrições “salvaguardaram alguma atividade desportiva”

"O que significa que a restante vai ficar parada. No contexto que estamos a viver, e as dificuldades que vivemos, reconheço que foi possível, apesar de tudo, salvaguardar um conjunto significativo de atividades", acrescentou. Quanto aos impactos de dois confinamentos e várias restrições entre esses dois momentos mais duros, nos escalões de formação dos vários desportos, Constantino reforça que esses só serão notados "a médio e longo prazo". "Tínhamos indicadores, antes de entrar nesta fase mais severa, de uma quebra muito significativa de filiações e de indicadores de prática desportiva. Um valor próximo dos 52%, sendo que na formação de modalidades coletivas de pavilhão, o valor aproximava-se dos 80%", reportou. Assim, afirmou, a situação "já era muito dramática e agora vai agravar-se", com consequências "no risco de quebra da ligação à prática desportiva de muitas crianças e jovens", que também sofrem no âmbito do desenvolvimento desportivo, mas também para os clubes.

"Há um conjunto de efeitos que naturalmente são muito severos para todo o sistema desportivo", resumiu. Para fazer face às dificuldades do setor, "já era necessária anteriormente uma injeção financeira que reforçasse a capacidade de perda de receitas que a generalidade do tecido associativo de base sofreu" e que agora se poderá "agravar". O presidente do COP divide a resposta em "dois planos", um de ação imediata, ou seja, "uma resposta política que esteja associada a um reforço financeiro", que tem de "ser uma resposta do governo", e outra através do pacote de fundos europeus destinado a mitigar o impacto pandémico. "Esta segunda linha não pode deixar de equacionar também o problema do sistema desportivo. Nesse sentido, devem conhecer os montantes disponibilizados, as regras de candidatura e acesso", defendeu.