Portugal entra a vencer no Mundial de andebol

A seleção nacional entrou com o pé direito no Mundial de andebol de 2021 no Egito, esta quinta-feira, ao derrotar a Islândia, por 25-23.

Portugal começou a perder, mas cedo conseguiu virar o resultado. A meio da primeira parte, chegou à vantagem, que não mais largou.

Miguel Martins e Pedro Portela foram os melhores marcadores da seleção portuguesa, com seis e cinco golos, respetivamente.

Com este triunfo, Portugal iguala a Argélia, que por sua vez derrotou Marrocos, por 24-23, na liderança do grupo F da ronda preliminar.

A equipa de Paulo Pereira volta a jogar no sábado, às 16h00, diante de Marrocos. Na segunda-feira, defrontará a seleção da Argélia.