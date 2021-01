James Harden reforça candidatura ao título dos Brooklyn Nets

O base James Harden vai reforçar os Brooklyn Nets, numa troca de quatro equipas que involve os Houston Rockets, Indiana Pacers e os Cleveland Cavaliers, de acordo com a "ESPN".

Os Nets enviam para Houston vários jogadores, incluíndo LeVert, e várias escolhas do "draft" para contar com Harden. Rockets trocam de imediato Caris LeVert para os Indiana Pacers, em troca de Victor Oladipo. Jarrett Allen e Taurean Prince vão reforçar os Brooklyn Nets no negócio com os Cavaliers, enquanto que os Rockets recebem Dante Exum dos Cavaliers e Rodions Kurucs dos Nets.

Os Houston Rockets perdem a sua figura, vencedor do prémio de "Most Valuable Player" da liga em 2018, e iniciam processo de reconstrução, ao receber três escolhas não protegidas da primeira ronda dos drafts de 2022, 2024 e 2026 e ainda a escolha de primeira ronda dos Cleveland Cavaliers de 2022, originalmente dos Milwaukee Bucks.

Harden reforça os Nets, que formam uma "super equipa", com Kevin Durant, que reencontra depois de várias temporadas juntos nos Oklahoma City Thunder, e ain da Kyrie Irving.

O base de 31 anos estaria já de saída dos Rockets, "franchise" que representava desde 2012 depois dos seus comentários a reforçar que não considerava que a sua equipa tivesse capacidade para lutar pelo título.

Os Brooklyn Nets ocupam a sexta posição da conferência este, com sete vitórias e seis derrotas, e reforçam a candidatura ao título da NBA. Em oito jogos, Harden levava uma média de 24.8 pontos por jogo e 5.1 ressaltos.