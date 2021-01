Frederico Silva chega ao quadro principal do Open da Austrália e faz história

O tenista português Frederico Silva apurou-se pela primeira vez, esta quarta-feira, para o quadro principal do Open da Austrália.

Na derradeira ronda do "qualifying", o 182.º classificado do "ranking" ATP derrotou o francês Grégoire Barrère, número 110 do mundo e primeiro cabeça de série, em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-4.

Portugal terá, assim, pela primeira vez na história, três tenistas no quadro masculino de um torneio do Grand Slam. Frederico Silva junta-se a João e Pedro Sousa, que tiveram entrada direta. O Open da Austrália, primeiro Major do ano, realiza-se entre 8 e 21 de fevereiro.