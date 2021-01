Andy Murray testa positivo à covid-19

O tenista escocês Andy Murray testou positivo à covid-19, noticiou o canal escocês "STV".

O vencedor de três torneios do Grand Slam está em isolamento e continua com possibilidades de disputar o Open da Austrália em fevereiro. De acordo com o canal, Andy Murray não está muito sintomático.

Murray, antigo número um do mundo e atualmente na 123ª posição do "ranking", recebeu um convite para integrar o torneio australiano. O tenista de 33 anos deveria viajar já esta semana para a Austrália com outros tenistas, mas deverá juntar-se em Melbourne assim que termine o seu período de isolamento.

Andy Murray já chegou à final do Open da Austrália em cinco ocasiões, mas nunca conseguiu vencer o torneio, quatro vezes contra Novak Djokovic e uma contra Roger Federer. O escocês venceu um US Open, em 2012, Wimbledon, em 2013 e 2016.