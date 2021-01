Rio Ave anuncia contratação de Guga

O Rio Ave anunciou a contratação do médio português Guga, que deixa o Famalicão e assina contrato válido até 2024.

O médio de 23 anos é o primeiro reforço da janela de inverno do Rio Ave, que já perdeu Lucas Piazón para o Sporting de Braga.

Formado no Benfica, Guga esteve a última temporada e meia ao serviço do Famalicão, onde somou três golos em 36 jogos disputados. O médio não era opção regular nas escolhas de João Pedro Sousa e levava só sete jogos esta época, entre os quais apenas três titularidades no campeonato.