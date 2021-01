Jogador do Esperança de Lagos recebe o primeiro cartão branco do Campeonato de Portugal

Gonçalo Teixeira, jogador do Esperança de Lagos, recebeu o primeiro cartão branco da história do Campeonato de Portugal.

Joshua Silva, defesa da Olhanense, pegou na bola após os primeiros minutos de jogo, por ter visto uma segunda bola dentro do relvado. O jogo estava a decorrer e o árbitro Paulo Barradas teve de assinalar livre para o Esperança de Lagos.

Gonçalo Teixeira, responsável pelo livre, entendeu a situação por parte do jogador do Olhanense e cobrou o livre para o lado, entregando novamente a bola ao rival algarvio. Perante a situação, Paulo Barradas mostrou o cartão branco, do fair-play, ao jogadord do Esperança de Lagos.