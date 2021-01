João Manuel Pinto: "FC Porto mais maduro, contra um Benfica que muda muito"

O clássico desta sexta-feira, no Dragão, colocará frente-a-frente um "FC Porto mais maduro, mais experiente e que está melhor", contra um "Benfica com muitas suspeitas" e que tem tido maior rotatividade no onze retirando lhe entrosamento.

A leitura feita a Bola Branca por João Manuel Pinto, antigo defesa de dragões e águias, evidencia um jogo competitivo, mas que não deixará de ser 50/50, é um confronto "onde não há favoritos", seja qual for o momento de casa equipa. O antigo internacional, embora reconheça o conjunto de Sérgio Conceição mais experiente, lembra que Jorge Jesus "tem muitas e boas soluções", faltando-lhe afinar a máquina encarnada.



Vaticinando um desafio com golos e bem disputado, João Manuel Pinto coloca-se no papel de comentador para afirmar que caso as águias percam, todos irão apontar "uma crise" na Luz, o que não sucederá se o resultado for um triunfo.