Golo de Iuri Medeiros no Bessa eleito o melhor do mês

O golo de fora da área de Iuri Medeiros contra o Boavista foi eleito pelos adeptos como o melhor do mês de dezembro.

O médio do Braga de 26 anos fez o 2-0 aos 15 minutos com um grande golo no Estádio do Bessa. Medeiros curiosamente representou o Boavista na época 2016/17, emprestado pelo Sporting.

O momento mais votado bateu a concorrência de Pedro Porro (Sporting CP), Jhonata Robert (FC Famalicão), Afonso Sousa (Belenenses SAD), Elis (Boavista FC) e Quaresma (Vitória SC).