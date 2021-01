Adeptos entram no estádio para protestar com árbitro do Fafe-Belenenses SAD

Cerca de 15 adeptos do Fafe entraram no Estádio Municipal de Fafe, esta quinta-feira, após o final do jogo com o Belenenses SAD, para a Taça de Portugal de futebol, para protestarem com o árbitro Iancu Vasilica.

Os adeptos da equipa da série B do Campeonato de Portugal, que perdeu na receção à formação da I Liga, por 3-2, após prolongamento, em jogo dos oitavos de final da Taça, subiram um muro relativamente baixo numa das extremidades do recinto e chegaram à bancada, dirigindo protestos e insultos ao árbitro da Associação de Futebol de Vila Real.

Um desses adeptos, aparentemente menor de idade, entrou até no relvado, na direção do juiz, mas um elemento da GNR identificou-o e colocou-o de novo na bancada.

Os protestos deveram-se à segunda grande penalidade assinalada a favor do Belenenses SAD, que permitiu a Miguel Cardoso igualar o desafio 2-2, aos 90+7 minutos, e levá-lo para prolongamento, com os adeptos a entenderem a que a falta do guarda-redes Danny Carvalho sobre Francisco Teixeira não existiu.

As pessoas afetas ao Fafe entraram no estádio numa fase em que não é permitida a presença de público nos jogos de futebol, devido à pandemia de Covid-19.