Santos na final da Libertadores com o Palmeiras

Do lado do Boca, dois ex-Benfica foram titulares: Lisandro López e Eduardo Salvio.

Piutca, Soteldo e Lucas Braga marcaram os golos dos paulistas. Lucas Veríssimo, reforço do Benfica, fez os 90 minutos pela equipa de Cuca e adia, assim, a sua chegada à Luz, porque o acordo entre clubes prevê que o central fica no Santos até a equipa terminar a sua participação na Libertadores.

O Santos marcou encontro com o Palmeiras na final da Taça Libertadores, ao eliminar o Boca Juniors nas meias-finais. A equipa brasileira, que esta época chegou a ser orientada por Jesualdo Ferreira, venceu os argentinos, por 3-0, na 2.ª mão, depois de ter empatado a zero em Buenos Aires, no primeiro jogo.

Na final, o Santos defronta o Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, que já tinha garantido o apuramento, depois de eliminar o River Plate. Será uma final da Libertadores 100% brasileira, no dia 30 de janeiro, no Maracanã, no Rio, para encontrar o sucessor do Flamengo, que, com Jorge Jesus, venceu a competição na temporada passada.

O Santos tem três Libertadores no palmarés, a última conquistada há 10 anos, em 2011.