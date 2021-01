Alpine revela as cores do carro que Fernando Alonso vai pilotar no regresso à Fórmula 1

A Alpine, antiga equipa da Renault, foi a primeira equipa da Fórmula 1 a revelar as cores e alguns detalhes do seu monolugar para a temporada 2021, que marcará o regresso de Fernando Alonso.

A equipa francesa, que anunciou a saída do chefe de equipa Cyril Abiteboul esta semana, explica que o desenho é apenas "provisório", e será totalmente revelado quando a Alpine revelar oficialmente o carro. No entanto, já é possível entender que o carro será preto com detalhes vermelhos, brancos e azuis, semelhante à bandeira francesa.

O primeiro monolugar da Alpine terá o nome de "A521", seguindo a linha de carros da marca.

A Alpine terá como pilotos o francês Esteban Ocon, que já pilotava pela Renault na última época, e Fernando Alonso, antigo campeão mundial de Fórmula 1, que regressa à grelha de partida dois anos depois ao substituir Daniel Riccardo.