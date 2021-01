​Governo reforça apoios para a economia enfrentar novo confinamento

Veja também:

O Governo vai reforçar os apoios para a economia e emprego. As micro, pequenas e médias empresas, bem como empresários em nome individual contam com as mesmas medidas, mas com verbas reforçadas.

As novas candidaturas abrem dia 21, segundo o ministro do Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira.

O governante anunciou ainda o regresso do regime de lay off simplificado, agora em versão reforçada, com as empresas a suportarem 19% do salário.

Nesta conferência de imprensa, o ministro avançou ainda o balanço do programa APOIAR, que arrancou em novembro, e já apoiou 41 mil micro empresas, em 375 milhões de euros a fundo perdido, sobretudo na restauração e comércio.

Este programa vai manter-se, mas com verbas e âmbito alargado, disse Siza Vieira.