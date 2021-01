Benfica encerra museu, lojas e visitas à Luz perante novo confinamento

O Benfica anunciou, esta quinta-feira, o encerramento das lojas oficiais, do Museu Cosme Damião e das visitas ao Estádio da Luz, face ao confinamento imposto para combater a pandemia da Covid-19.

No site oficial, o Benfica informa que as lojas na Rua Augusta, Strada Shopping & Fashion Outlet e Centro Comercial Colombo, em Lisboa, e no Mar Shopping, em Matosinhos, vão fechar "temporariamente".

O Museu Cosme Damião e as visitas ao Estádio da Luz fecham portas "enquanto vigorarem as atuais medidas do estado de emergência".

O serviço de venda online (VOA) assistida continuará a funcionar todos os dias, incluindo aos fins de semana, por telefone e online.