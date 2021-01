Benfica com três novos casos de Covid-19 antes do clássico

Foram detetados três novos casos de Covid-19 no Benfica, esta quinta-feira, confirmou o clube encarnado a Bola Branca.

A identidade dos três jogadores não é conhecida. Certo é que nenhum deles poderá defrontar o FC Porto, na sexta-feira, no clássico no Estádio do Dragão, a contar para a 14.ª jornada do campeonato.

Já no FC Porto, há três casos positivos (Fábio Vieira, Manafá e Carraça) e um inconclusivo. Ao que a Renascença apurou, Otávio deu inconclusivo na quarta-feira e terá de fazer novo teste, para saber se pode participar no clássico. Sérgio Conceição não abriu o jogo.

Em dezembro, o Benfica teve um surto de Covid-19, com as infeções de Pizzi, Jardel, Gonçalo Ramos, Seferovic e João Ferreira. Os cinco jogadores já voltaram, entretanto, à ação. Logo no início de janeiro, Cervi e Gabriel também acusaram positivo ao novo coronavírus. Estes dois elementos já foram reintegrados e são opção para o Dragão.

O FC Porto-Benfica está marcado para sexta-feira, às 20h00. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.