"Derrota com o Marítimo vai ter um efeito positivo na equipa do Sporting"

O Sporting foi eliminado da Taça de Portugal pelo Marítimo e concentra já atenções na partida com o Rio Ave, na próxima sexta-feira, em Alvalade.

Carlos Saleiro, antigo avançado dos leões, acredita que o trabalho de Rúben Amorim tem fundações suficientemente fortes para que o edifício que tem vindo a erguer não abane, depois da primeira derrota nas competições internas.



"A equipa tem jogado com confiança e tem tido bons resultados. Antes da derrota com o Marítimo, tinha perdido em Outubro de 2020 e isso diz muito do que tem sido feito e do bem que se tem trabalhado. Penso que esta derrota vai ter um efeito positivo, de fortalecer ainda mais o grupo, internamente. Não deixa de ser um alerta mas penso que o Sporting vai continuar confiante e vai voltar às vitórias já no jogo de sexta-feira", disse em entrevista a Bola Branca.