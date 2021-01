Sérgio Conceição eleito melhor treinador de dezembro da I Liga

Sérgio Conceição foi eleito o melhor treinador de dezembro da I Liga.

O treinador do FC Porto recebeu 28% dos votos dos seus colegas de profissão. Superou os 21% de Manuel Ferro, do Sporting (inscrito na Liga como treinador principal face à falta de habilitações de Rúben Amorim), e os 17% de Carlos Carvalhal, do Sporting de Braga.

Em dezembro, o FC Porto venceu os três jogos que disputou, frente a Tondela (4-3), Nacional (2-0) e Vitória de Guimarães (2-3). A equipa de Sérgio Conceição marcou nove golos e sofreu cinco.

Este é o quarto prémio de dezembro que vai para um elemento do FC Porto. Sérgio Oliveira venceu os de melhor médio e melhor jogador, ao passo que Mehdi Taremi foi distinguido como melhor avançado.

Adán, do Sporting, foi eleito o melhor guarda-redes e Pedro Porro, também dos leões, o melhor defesa do último mês de 2020 da I Liga.

Atualmente, à entrada para a 14.ª jornada, o FC Porto ocupa a segunda posição do campeonato, com 31 pontos, menos quatro que o Sporting, que é líder, e os mesmos que o Benfica, terceiro classificado.