Isabel Moreira entra na campanha de João Ferreira com críticas implícitas a "populismo" de Ana Gomes

Isabel Moreira foi a primeira a chegar à Praça das Flores, em Lisboa, acabadinha de sair do Parlamento, a meio do debate de renovação do estado de emergência. João Ferreira chegou minutos depois e sentou-se com a socialista numa das esplanadas com dois cafés à frente que nenhum deles bebeu.



À frente dos jornalistas, o candidato presidencial apoiado pelo PCP a falar muito baixinho e a deputada do PS a deixar perceber críticas a outra candidata a Belém, a também socialista Ana Gomes, que "deixou de falar de justiça" e que "chegou ao Marcelo e desistiu, não resistiu".

A deputada não entrou em pormenores, mesmo sendo uma conversa semiprivada com o candidato a Belém, mas o certo é que aos socialistas terá caído mal a referência que Ana Gomes fez a Ricardo Salgado no debate televisivo com Marcelo Rebelo de Sousa, com o Presidente candidato a dar uma réplica feroz de "não vale tudo".

Pode ser esta uma das dificuldades do voto socialista em Ana Gomes. Ou porque à candidata militante do PS, mas que não é apoiada pelo partido, lhe é colado muitas vezes o rótulo de "populista" pelos próprios camaradas. Não é, por isso, inocente a crítica velada que Isabel Moreira lhe faz já em declarações e em resposta aos jornalistas.

Para a deputada, constitucionalista, que se filiou no PS em 2013 pela mão de um dos fundadores do partido, Mário Soares, a questão é muito simples: João Ferreira tem "uma adesão corretíssima àquilo que são os poderes do Presidente da República, não inventando poderes que não existem, não se substituindo ao executivo, não se substituindo aos tribunais, não aderindo a uma visão de uma justiça populista”. Isabel Moreira acrescenta que "evidentemente" não encontra "noutros candidatos e noutras candidatas essas visões".

E mais à frente, a deputada insiste que João Ferreira é "o candidato que está melhor colocado no compromisso de respeito integral pela Constituição, que não faz uma única cedência ao populismo".