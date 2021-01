Futebol profissional continua, cultura e educação em dúvida

Veja também:

Os ginásios vão fechar, mas o desporto profissional, sobretudo o futebol, vai continuar. As livrarias já estiveram para fechar no novo confinamento e já estiveram fora dessa lista. Este é só um dos assuntos em aberto na reunião do Conselho de Ministro que, esta quarta-feira, vai decidir as medidas concretas que vão dar corpo ao novo estado de emergência.

A grande dúvida, como foi reconhecido pelo próprio primeiro-ministro à saída da reunião com especialistas, no Infarmed, é a educação. António Costa excluiu a suspensão do ensino presencial até ao segundo ciclo, mas admitiu-o para o terceiro ciclo e ensino secundário.

O decreto presidencial para o novo estado de emergência não faz referências a limites à liberdade de educação, mas a primeira suspensão de aulas presenciais não precisou de estado de emergência.

Segundas fontes contactadas pela Renascença, a decisão sobre escolas só será tomada em Conselho de Ministros, assim como em relação a outras áreas. Está tudo ainda muito indefinido.