Aprovada renovação do estado de emergência até 30 de janeiro

O Parlamento aprovou o nono estado de emergência até 30 de janeiro, proposto no âmbito do combate à pandemia. O documento enviado pelo Presidente da República recebeu 197 votos a favor - da bancada do PS, PSD, CDS, PAN e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues; 19 abstenções da bancada do Bloco de Esquerda; e 15 votos contra - da bancada do PCP, PEV, do Chega, do Iniciativa Liberal e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.

O decreto agora aprovado prevê liberdade de circulação para votar antecipadamente no dia 17 de janeiro e no dia das eleições, 24 de janeiro.



Este diploma modifica o estado de emergência atualmente em vigor, com novas normas que se aplicam nos últimos dois dias desse anterior decreto, que termina às 23h59 de sexta-feira, e renova-o por mais 15 dias, desde as 00h00 de sábado, 16 de janeiro, até às 23h59 de 30 deste mês.



O PSD pediu uma "mudança radical na resposta à Covid-19", com testes sistemáticos e mapeamento dos lares, enquanto o BE sugeriu que o Governo "não quer gastar o dinheiro necessário" para minimizar os efeitos da pandemia.